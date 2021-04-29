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Россиянка отправилась на малоизвестный курорт Египта и не пожалела

Стелла Шмель
2 часа назад
Туристка из России отправилась на отдых в Египет и выбрала для этого малоизвестный курорт Эль-Аламейн.
Россиянка отправилась на малоизвестный курорт Египта и не пожалела
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Впечатление от поездки девушка описала в своем отзыве, который опубликовал блог "Тонкости туризма" на платформе "Яндекс.Дзен".
В качестве альтернативы известным курортам Хургады и Шарм-эль-Шейха, туроператор предложил отправиться в недавно отстроенный на средиземноморском побережье Эль-Аламейн.
Как рассказала путешественница, на данном курорте белоснежные пляжи, греческий климат и есть возможность дайвинга.
Сервис от отеля порадовал разнообразием и хорошим отношением персонала.
В качестве еще одного плюса туристка отметила близость от Каира и Александрии, которые находятся в нескольких часах езды.
На самом же курорте достопримечательностей практически нет.
"Но выходить и не хотелось, отель и пляж компенсировали все",
- рассказала она.
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