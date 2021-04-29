Россиянка отправилась на малоизвестный курорт Египта и не пожалела

Туристка из России отправилась на отдых в Египет и выбрала для этого малоизвестный курорт Эль-Аламейн.

Впечатление от поездки девушка описала в своем отзыве, который опубликовал блог "Тонкости туризма" на платформе "Яндекс.Дзен".

В качестве альтернативы известным курортам Хургады и Шарм-эль-Шейха, туроператор предложил отправиться в недавно отстроенный на средиземноморском побережье Эль-Аламейн.

Как рассказала путешественница, на данном курорте белоснежные пляжи, греческий климат и есть возможность дайвинга.

Сервис от отеля порадовал разнообразием и хорошим отношением персонала.

В качестве еще одного плюса туристка отметила близость от Каира и Александрии, которые находятся в нескольких часах езды.

На самом же курорте достопримечательностей практически нет.

"Но выходить и не хотелось, отель и пляж компенсировали все",