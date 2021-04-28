Эксперты заявили о возможном открытии новых стран для россиян

Открытие границ с новыми зарубежными странами может произойти уже первого июня. Об этом сообщается на сайте Ассоциации Туроператоров России (АТОР).

Сообщается, что рассматривается план по взаимному возобновлению авиасообщения с Австрией, Болгарией, Данией, Доминиканой, Израилем, Иорданией, Исландией, Ирландией, Италией, Кипром, Люксембургом, Маврикием, Мальтой, Марокко, Мексикой, Молдовой, Польшей, Португалией, Саудовской Аравией и Тунисом.

Однако специалисты предупреждают – не стоит ожидать положительного финального решения по всем пунктам из списка. По словам экспертов, список из 30 государств существовал и раньше, но они по-прежнему остаются закрытыми для туристов.