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В Москве появится новая система контроля при посадке в самолет

Мира Маркина
5 часов назад
В аэропорту Шереметьево проведут эксперимент с введением новой системы контроля при посадке пассажиров в самолет. Об этом стало известно РБК.
В Москве появится новая система контроля при посадке в самолет
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В рамках нововведения пассажиров временно будут пускать на борт "по лицу", используя данные из Единой биометрической системы. При этом контроль по новой системе путешественники будут проходить лишь по собственному желанию.
Кроме того, благодаря турникету с камерой, которая моментально устанавливает личность пассажира, больше не нужно будет предъявлять посадочный талон и паспорт при посадке.
Технология позволит сократить контакт между людьми и помешать распространению инфекций. Нововведение заработает в сентябре, но на каком именно направлении будет применяться новый вид контроля, пока неизвестно.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Домодедово отменили рейс в Черногорию перед посадкой.
Новости путешествий,Аэропорт Шереметьево,
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