В Москве появится новая система контроля при посадке в самолет

аэропорту Шереметьево проведут эксперимент с введением новой системы контроля при посадке пассажиров в самолет. Об этом стало известно РБК.

В рамках нововведения пассажиров временно будут пускать на борт "по лицу", используя данные из Единой биометрической системы. При этом контроль по новой системе путешественники будут проходить лишь по собственному желанию.

Кроме того, благодаря турникету с камерой, которая моментально устанавливает личность пассажира, больше не нужно будет предъявлять посадочный талон и паспорт при посадке.