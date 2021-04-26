Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Рейс в Черногорию внезапно отменили перед посадкой пассажиров

Анна Арсеньева
3 часа назад
В аэропорту Домодедово внезапно отменили рейс в Черногорию авиакомпании "Уральские авиалинии". Пассажиры должны были вылететь из Москвы в Тиват 26 апреля в 9 утра. Однако сначала рейс перенесли на 10:00, а потом и вовсе отменили.
Рейс в Черногорию внезапно отменили перед посадкой
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Как пишут СМИ, пассажиры уже успели пройти регистрацию, сдать багаж и пройти паспортный контроль. Однако рейс отменили: соответствующее сообщение появилось на сайте аэропорта.
В пресс-службе авиакомпании рассказали ТАСС, что всем клиентам, которые приобрели билеты и не смогли улететь, вернут деньги в полном объеме. Причина отмены рейсы не называется.
Также сегодня, 26 апреля, в 17:15 должен был состояться вылет из Тивата в Москву. Однако обратный рейс тоже отменен.
Скриншот с сайта аэропорта Домодедово
На данный момент оперштаб России еще не включил Черногорию в список открытых для прямого авиасообщения стран. Сейчас выполняются только вывозные и грузо-пассажирские рейсы, на которые авиакомпании должны получить разовое разрешение.
Новости путешествий,Уральские авиалинии,Аэропорт Домодедово,ИТАР-ТАСС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители