Рейс в Черногорию внезапно отменили перед посадкой

Как пишут СМИ, пассажиры уже успели пройти регистрацию, сдать багаж и пройти паспортный контроль. Однако рейс отменили: соответствующее сообщение появилось на сайте аэропорта.
В пресс-службе авиакомпании рассказали ТАСС, что всем клиентам, которые приобрели билеты и не смогли улететь, вернут деньги в полном объеме. Причина отмены рейсы не называется.
Также сегодня, 26 апреля, в 17:15 должен был состояться вылет из Тивата в Москву. Однако обратный рейс тоже отменен.
Скриншот с сайта аэропорта Домодедово
На данный момент оперштаб России еще не включил Черногорию в список открытых для прямого авиасообщения стран. Сейчас выполняются только вывозные и грузо-пассажирские рейсы, на которые авиакомпании должны получить разовое разрешение.