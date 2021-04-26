Рейс в Черногорию внезапно отменили перед посадкой

аэропорту Домодедово внезапно отменили рейс в Черногорию авиакомпании "Уральские авиалинии" . Пассажиры должны были вылететь из Москвы в Тиват 26 апреля в 9 утра. Однако сначала рейс перенесли на 10:00, а потом и вовсе отменили.

Как пишут СМИ, пассажиры уже успели пройти регистрацию, сдать багаж и пройти паспортный контроль. Однако рейс отменили: соответствующее сообщение появилось на сайте аэропорта.

В пресс-службе авиакомпании рассказали ТАСС, что всем клиентам, которые приобрели билеты и не смогли улететь, вернут деньги в полном объеме. Причина отмены рейсы не называется.

Также сегодня, 26 апреля, в 17:15 должен был состояться вылет из Тивата в Москву. Однако обратный рейс тоже отменен.

Скриншот с сайта аэропорта Домодедово