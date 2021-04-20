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Черногория отменит все ограничения для россиян

Анна Арсеньева
3 часа назад
Власти Черногории приняли решение летом 2021 года отменить все ограничительные меры для туристов, приезжающих из России, Белоруссии, Украины и Северной Македонии. Об этом написал в своем аккаунте в Twitter министр финансов и социальной защиты населения страны Милойко Спаич.
Теперь россиянам не нужно будет сдавать ПЦР-тест и предоставлять отрицательный результат при въезде.
"Черногория остается вашим надежным и безопасным направлением и в этом году! Приветствуем всех желающих посетить Черногорию!" — написал министр.
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