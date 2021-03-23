Черногория вновь упростила правила въезда для туристов

В Черногории продлят срок действия ПЦР-теста для прибывающих иностранцев. Сейчас его нужно сделать не ранее чем за 48 часов до прибытия в страну, но с 25 марта этот период увеличат до 72 часов. Так как прямых рейсов до страны нет, это важное послабление.