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Черногория вновь упростила правила въезда для туристов

Даня Виттиг
10 часов назад
АТОР сообщил, что власти Черногории приняли решение упростить правила въезда для туристов.
Черногория вновь упростила правила въезда для туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В Черногории продлят срок действия ПЦР-теста для прибывающих иностранцев. Сейчас его нужно сделать не ранее чем за 48 часов до прибытия в страну, но с 25 марта этот период увеличат до 72 часов. Так как прямых рейсов до страны нет, это важное послабление.
Въезд такаже разрешен с положительным тестом на антитела IgG к коронавирусу, сделанным в последние 30 дней, или с сертификатом о вакцинации, в том числе российским "Спутником V".
При этом вторая доза вакцины должна быть поставлена не менее чем за семь дней до посещения Черногории.
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