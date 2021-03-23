Черногория вновь упростила правила въезда для туристов

АТОР сообщил, что власти Черногории приняли решение упростить правила въезда для туристов.
В Черногории продлят срок действия ПЦР-теста для прибывающих иностранцев. Сейчас его нужно сделать не ранее чем за 48 часов до прибытия в страну, но с 25 марта этот период увеличат до 72 часов. Так как прямых рейсов до страны нет, это важное послабление.
Въезд такаже разрешен с положительным тестом на антитела IgG к коронавирусу, сделанным в последние 30 дней, или с сертификатом о вакцинации, в том числе российским "Спутником V".
При этом вторая доза вакцины должна быть поставлена не менее чем за семь дней до посещения Черногории.