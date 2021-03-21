Власти Черногории рассчитывают к лету возобновить авиасообщение с Россией

Госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович в интервью ТАСС сообщила, что возобновление прямых авиарейсов возможно уже через полтора месяца.

«Хотелось бы в том числе как можно скорее восстановить прямые рейсы, и надеемся, что через полтора месяца будут полноценные условия для туризма», — заявила она.

Напомним, что Черногория открыла границы для россиян в августе прошлого года, но прямое авиасообщение до сих пор не восстановлено.

Ивана Джурович рассказала, что граждане РФ смогут пересечь границу Черногории со справкой о наличии антител, документом о прививке, сделанной не менее чем за неделю до въезда или с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус не старше 48 часов. При этом любая вакцина будет действительна. Также Джурович не исключила введение паспортов вакцинации:

«Мы не смотрим на COVID-паспорта как на что-то, что будет препятствовать перемещению туристов».