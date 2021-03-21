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Власти Черногории назвали срок возобновления авиасообщения с Россией 

Полина Алферова 17 часов назад
Власти Черногории рассчитывают к лету возобновить авиасообщение с Россией
Фото: Pixabay
Госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович в интервью ТАСС сообщила, что возобновление прямых авиарейсов возможно уже через полтора месяца.

«Хотелось бы в том числе как можно скорее восстановить прямые рейсы, и надеемся, что через полтора месяца будут полноценные условия для туризма», — заявила она.

Напомним, что Черногория открыла границы для россиян в августе прошлого года, но прямое авиасообщение до сих пор не восстановлено.
Ивана Джурович рассказала, что граждане РФ смогут пересечь границу Черногории со справкой о наличии антител, документом о прививке, сделанной не менее чем за неделю до въезда или с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус не старше 48 часов. При этом любая вакцина будет действительна. Также Джурович не исключила введение паспортов вакцинации:
«Мы не смотрим на COVID-паспорта как на что-то, что будет препятствовать перемещению туристов».
Ранее «Рамблер» писал, что в Турции ужесточают контроль за соблюдением противоковидных мер.
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Новости путешествий , Минэкономразвития , ИТАР-ТАСС
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