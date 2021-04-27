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РЖД увеличит число поездов в мае, несмотря на COVID-19

Даня Виттиг
4 часа назад
В связи с возросшим спросом на поездки в праздничные дни мая «РЖД» увеличит количество дополнительных поездов по самым популярным направлениям.
Вместо 500 дополнительных поездов дальнего следования, планировавшихся к назначению с 27 апреля по 12 мая, назначены почти 600 поездов. Скоро к ним добавят еще 60 моделей.
Дополнительные поезда будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, Адлером, Кисловодском, Уфой, Псковом, Мурманском, Кировом, Йошкар-Олой, Тольятти, Чебоксарами, Пензой, Саранском, Казанью, Смоленском и другими городами.
Из Санкт-Петербурга запланированы дополнительные рейсы в Ярославль, Новороссийск, Анапу, Казань, Киров, Брянск и другие крупные города.
Также на майские праздники будут курсировать туристические круизные поезда, сформированные по принципу «Отель на колесах».
Однако циркуляция вируса внутри страны не прекратилась и забывать о мерах предосторожности не стоит. Об этом напоминает вице-премьер Татьяна Голикова.
"Что касается циркуляции вируса внутри страны, новые штаммы выявлены в 54 регионах, это значит, что, несмотря на то что центральными хабами являются столицы – Москва и Санкт-Петербург, все равно люди общаются, переезжают в другие регионы, и распространение вируса потихонечку идет.
В 48 регионах — британский штамм, в 11 регионах — южноафриканский, в 22 — штаммы, которые циркулируют на территории Российской Федерации, но имеют отдельные мутации".
Новости путешествий,Видео,Татьяна Голикова,РЖД,
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