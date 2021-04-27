РЖД увеличит число поездов в мае, несмотря на COVID-19

Вместо 500 дополнительных поездов дальнего следования, планировавшихся к назначению с 27 апреля по 12 мая, назначены почти 600 поездов. Скоро к ним добавят еще 60 моделей.
Дополнительные поезда будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, Адлером, Кисловодском, Уфой, Псковом, Мурманском, Кировом, Йошкар-Олой, Тольятти, Чебоксарами, Пензой, Саранском, Казанью, Смоленском и другими городами.
Из Санкт-Петербурга запланированы дополнительные рейсы в Ярославль, Новороссийск, Анапу, Казань, Киров, Брянск и другие крупные города.