РЖД увеличит число поездов в мае, несмотря на COVID-19

В связи с возросшим спросом на поездки в праздничные дни мая « РЖД » увеличит количество дополнительных поездов по самым популярным направлениям.

Вместо 500 дополнительных поездов дальнего следования, планировавшихся к назначению с 27 апреля по 12 мая, назначены почти 600 поездов. Скоро к ним добавят еще 60 моделей.

Дополнительные поезда будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, Адлером, Кисловодском, Уфой, Псковом, Мурманском, Кировом, Йошкар-Олой, Тольятти, Чебоксарами, Пензой, Саранском, Казанью, Смоленском и другими городами.

Из Санкт-Петербурга запланированы дополнительные рейсы в Ярославль, Новороссийск, Анапу, Казань, Киров, Брянск и другие крупные города.

Также на майские праздники будут курсировать туристические круизные поезда, сформированные по принципу «Отель на колесах».

Однако циркуляция вируса внутри страны не прекратилась и забывать о мерах предосторожности не стоит. Об этом напоминает вице-премьер Татьяна Голикова

"Что касается циркуляции вируса внутри страны, новые штаммы выявлены в 54 регионах, это значит, что, несмотря на то что центральными хабами являются столицы – Москва и Санкт-Петербург, все равно люди общаются, переезжают в другие регионы, и распространение вируса потихонечку идет.