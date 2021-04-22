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Россия не будет открывать авиасообщение в новые страны до майских

Стелла Шмель
2 часа назад
Россия не планирует открывать авиасообщение с новыми государствами как минимум до майских праздников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои неназванные источники.
Россия не будет возобновлять полеты в новые страны до майских
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"На данный момент до конца майских праздников не планируется возобновление полетов в страны, с которыми приостановлено авиасообщение",
- рассказал источник.
Это связано с распространением коронавирусной инфекции в мире.
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