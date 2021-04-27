Как новые ограничения в Турции повлияют на иностранных туристов

Стало известно, как ограничения в Турции скажутся на иностранных туристах.
МВД Турции опубликовали заявление, что ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции не коснутся иностранных туристов. Сообщение появилось на официальном сайте МВД.
По данным властей, путешественникам из других стран не нужно соблюдать комендантский час, который будет действовать с 19:00 29 апреля до 5:00 17 мая.
26 апреля президент Турции Тайип Эрдоган объявил в стране полный локдаун. Все организации прекратят свою работу, а продуктовые магазины будут работать с 10:00 до 17:00 с понедельника по субботу. Кафе и рестораны предложат только еду навынос.