Как новые ограничения в Турции повлияют на иностранных туристов

Стало известно, как ограничения в Турции скажутся на иностранных туристах.

МВД Турции опубликовали заявление, что ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции не коснутся иностранных туристов. Сообщение появилось на официальном сайте МВД.

По данным властей, путешественникам из других стран не нужно соблюдать комендантский час, который будет действовать с 19:00 29 апреля до 5:00 17 мая.