Почему россияне, живущие в Турции, жалеют о переезде

Издалека любая страна с морем и солнцем напоминает рай. Большинство россиян переезжают в Турцию, которая кажется им знакомой и понятной. "Рамблер" выяснил, почему переехавшие в страну соотечественники жалеют об этом решении.

Летом жарко, зимой холодно

В отпуске может быть даже приятно провести несколько недель под палящим солнцем. Жить в постоянной жаре не так просто и полезно, как может показаться. При этом зимы в Турции достаточно прохладные, а теплоизоляции в старом жилом фонде никакой. Обогревать квартиру с помощью калорифера или включать кондиционер на обогрев, но это очень дорого.

Менталитет

Турция — это мусульманская страна, которая живет по своим обычаям. Например, всюду раздается пение муллы, забой барана происходит прямо на улице, а местные отличаются медлительностью и кумовством.

Образование

Основной поток жалоб от россиян сводится к тому, что в стране очень мало русскоязычных школ. А те, что есть, они платные и дорогие. К тому, образование в них не самое качественное. Местные жители тоже согласны с тем, что образование в стране не самое лучшее.

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