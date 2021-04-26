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Названо условие возобновления чартеров в Египет

Анна Арсеньева
2 часа назад
Одним из условий возобновления чартерного авиасообщения с Египтом станет соблюдение эпидемиологической безопасности на курортах. Об этом пишет "Интерфакс".
Названо условие возобновления чартеров в Египет
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Для восстановления рейсов в Египте проведут подготовку туристических объектов.
"Технических препятствий к возобновлению полетов в аэропорты Хургады и Шарм-Эль-Шейха нет. Авиакомпании готовятся к возобновлению чартерных программ, ведутся переговоры с туроператорами и аэропортами в регионах. В летнем расписании прорабатываются слоты", — сообщается в материале.
Отдельную экспертизу проведут в отелях курортов. Они должны будут получить сертификат безопасности здоровья. А работники туристической отрасли сделают вакцину от коронавируса.
Новости путешествий,Интерфакс,
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