Названо условие возобновления чартеров в Египет

Одним из условий возобновления чартерного авиасообщения с Египтом станет соблюдение эпидемиологической безопасности на курортах. Об этом пишет "Интерфакс".
Для восстановления рейсов в Египте проведут подготовку туристических объектов.
"Технических препятствий к возобновлению полетов в аэропорты Хургады и Шарм-Эль-Шейха нет. Авиакомпании готовятся к возобновлению чартерных программ, ведутся переговоры с туроператорами и аэропортами в регионах. В летнем расписании прорабатываются слоты", — сообщается в материале.
Отдельную экспертизу проведут в отелях курортов. Они должны будут получить сертификат безопасности здоровья. А работники туристической отрасли сделают вакцину от коронавируса.