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В Египте повысится минимальная стоимость размещения в отелях

Мира Маркина
5 часов назад
В Египте установили новые минимальные цены на размещение в отелях.
Согласно документу, с 1 ноября 2021 года минимальная посуточная оплата за номер в пятизвездочной гостинице не может быть меньше 40 долларов или эквивалентной суммы в другой валюте. Аналогичная ставка для отелей категории 4* установлена в размере 28 долларов.
Данное решение было принято в рамках программы по модернизации египетской туристической инфраструктуры и качества гостиничных услуг. При этом стоит учесть, что на курортах давно не работают бюджетные отели категории 2-3*.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что подсчитана оптимальная стоимость тура в Египет.
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