В Египте установили новые минимальные цены на размещение в отелях.

Согласно документу, с 1 ноября 2021 года минимальная посуточная оплата за номер в пятизвездочной гостинице не может быть меньше 40 долларов или эквивалентной суммы в другой валюте. Аналогичная ставка для отелей категории 4* установлена в размере 28 долларов.