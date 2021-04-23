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Подсчитана оптимальная стоимость тура в Египет

Стелла Шмель
2 часа назад
В Египет на отдых готовы поехать порядка 200 тысяч россиян в месяц. Такие данные приводит исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Об этом сообщает РИА Новости.
Подсчитана оптимальная стоимость тура в Египет
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Эксперт отметила, что это предварительный оптимистичный прогноз.
"Но реальные потоки также зависят от даты открытия рейсов",
- пояснила она.
Как заявили эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР), после открытия чартерного авиасообщения с Египтом оптимальная стоимость тура на одного человека может быть около 22-37 тысяч рублей.
23 апреля власти Москвы и Каира договорились о скорейшем возобновлении авиасообщения.
Новости путешествий,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,Правительство Москвы,
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