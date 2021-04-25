Греция облегчила правила въезда для россиян

Греция изменила правила въезда в страну для российских туристов. Сделать это стало проще. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное решение министров Греции.

Отменен обязательный карантин для въезжающих в страну граждан России при наличии у них одновременно отрицательного теста ПЦР и сертификата вакцинации.

При этом до 3 мая сохраняется ограничение на въезд четырех тысяч россиян в неделю. Попасть в страну теперь разрешено через девять аэропортов, а не через три, как раньше.