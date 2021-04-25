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Греция облегчила правила въезда для россиян

Стелла Шмель
1 час назад
Греция изменила правила въезда в страну для российских туристов. Сделать это стало проще. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное решение министров Греции.
Отменен обязательный карантин для въезжающих в страну граждан России при наличии у них одновременно отрицательного теста ПЦР и сертификата вакцинации.
При этом до 3 мая сохраняется ограничение на въезд четырех тысяч россиян в неделю. Попасть в страну теперь разрешено через девять аэропортов, а не через три, как раньше.
Новое постановление будет действовать с 6.00 26 апреля до 6.00 3 мая.
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