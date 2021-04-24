Еще одна европейская страна открывается для туристов в мае

Еще одна страна открывает свои границы для туристов. Так, исполняющий обязанности министра здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов заявил об открытии границ для туристов с 1 мая. Об этом сообщило Болгарское телеграфное агентство.

При этом доступ в страну будет разрешен иностранным гражданам при наличии сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19, отрицательного ПЦР-теста, теста на антитела или справки о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев. Туристом необходимо будет предъявить один из этих документов.