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Еще одна европейская страна открывается для туристов в мае

Диана Товсепова
27 минут назад
Еще одна страна открывает свои границы для туристов. Так, исполняющий обязанности министра здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов заявил об открытии границ для туристов с 1 мая. Об этом сообщило Болгарское телеграфное агентство.
Еще одна европейская страна открывается для туристов в мае
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
При этом доступ в страну будет разрешен иностранным гражданам при наличии сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19, отрицательного ПЦР-теста, теста на антитела или справки о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев. Туристом необходимо будет предъявить один из этих документов.
Кроме того, МИД Болгарии отмечает, ведомство готово в кратчайший срок восстановить работу консульских учреждений на территории России и обеспечить оперативное оформление виз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.
Ранее "Рамблер" сообщал об открытии Греции.
Новости путешествий,МИД,
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