Греция с 14 мая готова принимать российских туристов 

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С 14 мая российские туристы смогут свободно перемещаться по Греции. Об этом сообщает Интерфакс.

Директор представительства Греческой национальной туристической организации в СНГ Поликарпос Эфстатиу рассказал, что не будет действовать карантин и ограничение на 500 человек в неделю.

Для въезда на территорию страны будет достаточно отрицательного теста на COVID-19, сертификата о прививке или справки о наличии антител.