Греция с 14 мая готова принимать российских туристов 

С 14 мая российские туристы смогут свободно перемещаться по Греции. Об этом сообщает Интерфакс.
Директор представительства Греческой национальной туристической организации в СНГ Поликарпос Эфстатиу рассказал, что не будет действовать карантин и ограничение на 500 человек в неделю.
Для въезда на территорию страны будет достаточно отрицательного теста на COVID-19, сертификата о прививке или справки о наличии антител.
Ранее «Рамблер» писал о том, что в Турции назвали условия отмены жестких ограничений для туристов.