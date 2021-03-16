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Греция с 14 мая готова принимать российских туристов 

Мария Грибова 6 часов назад
Греция с 14 мая готова принимать российских туристов
Фото: depositphotos.com
С 14 мая российские туристы смогут свободно перемещаться по Греции. Об этом сообщает Интерфакс.
Директор представительства Греческой национальной туристической организации в СНГ Поликарпос Эфстатиу рассказал, что не будет действовать карантин и ограничение на 500 человек в неделю.
Для въезда на территорию страны будет достаточно отрицательного теста на COVID-19, сертификата о прививке или справки о наличии антител.
Ранее «Рамблер» писал о том, что в Турции назвали условия отмены жестких ограничений для туристов.
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