В Турции назвали условия отмены жестких ограничений для туристов 

Власти Турции назвали условия, при которых некоторые жесткие требования для въезжающих в страну туристов могут быть отменены. Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой в эфире телеканала «Би-би-си One».

По его словам, власти Турции будут готовы ослабить действующие ограничения после 15 апреля в случае, если будет положительная динамика по COVID-19, в частности регулярное снижение темпов заражаемости в стране..

«Если мы увидим снижение числа случаев, то мы применим нашу прошлогоднюю практику: перестанем запрашивать справки с отрицательным ПЦР-тестом у иностранцев», — отметил министр.

Вторым условием снятия требований он назвал массовость и динамику вакцинации в тех странах, откуда будут приезжать туристы. Эсрой отметил, что в самой Турции уже вакцинировано более 11 миллионов человек, а к концу апреля планируется привить привиты уже 50–60 миллионов местных жителей.

Отметим, что иностранцам с 15 марта будет необходимо заполнить электронную анкету для получения «кода здоровья» (HES code), содержащего информацию о месте нахождения и истории перемещений человека.