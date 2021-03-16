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В Турции назвали условия отмены жестких ограничений для туристов 

Диана Товсепова 3 часа назад
Власти Турции назвали условия, при которых некоторые жесткие требования для въезжающих в страну туристов могут быть отменены. Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой в эфире телеканала «Би-би-си One».
По его словам, власти Турции будут готовы ослабить действующие ограничения после 15 апреля в случае, если будет положительная динамика по COVID-19, в частности регулярное снижение темпов заражаемости в стране..

«Если мы увидим снижение числа случаев, то мы применим нашу прошлогоднюю практику: перестанем запрашивать справки с отрицательным ПЦР-тестом у иностранцев», — отметил министр.

Вторым условием снятия требований он назвал массовость и динамику вакцинации в тех странах, откуда будут приезжать туристы. Эсрой отметил, что в самой Турции уже вакцинировано более 11 миллионов человек, а к концу апреля планируется привить привиты уже 50–60 миллионов местных жителей.
Отметим, что иностранцам с 15 марта будет необходимо заполнить электронную анкету для получения «кода здоровья» (HES code), содержащего информацию о месте нахождения и истории перемещений человека.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что еще одна страна отменила карантин для туристов.
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