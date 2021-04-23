Россия возобновляет полеты на курорты Египта

Пресс-служба президента Египта сообщила, что Каир и Москва договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами, а также городами РФ и курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада.

"В ходе телефонного разговора президента Абдель Фаттаха ас-Сиси с президентом РФ Владимиром Путиным... достигнуто соглашение о полном возобновлении авиасообщения между аэропортами двух стран, в том числе аэропортами Хургады и Шарм-эш-Шейха".

По мнению экспертов, туроператоры смогут запустить чартерные рейсы в Египет через 7-14 дней после возобновления авиасообщения