Россиян предупредили о невозможности бюджетно отдохнуть в Египте

Россиянам заявили о невозможности бюджетно отдохнуть в Египте из-за падения курса рубля и увеличения стоимости перевозок. Об этом сообщил первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович, передает «Взгляд».

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Эксперт уверен, что поездки в Египет сильно подорожают по сравнению с доковидными временами. Однако если будут возобновлены чартерные рейсы, то путешествия обойдутся немного дешевле.

Также Канторович считает, что спрос на туры за границу будет высоким. Однако пока неизвестно, как сказался кризис на бюджете россиян.

«У нас и в лучшие-то годы позволить себе путешествовать за границу могли процентов шесть населения в год, а загранпаспорта есть менее чем у 30 процентов граждан»,