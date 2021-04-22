Стюардесса рассказала о детали, которая может спасти жизнь пассажирам

Популярная в Сети украинская стюардесса рассказала об одной особенной детали на борту самолета, которая может спасти жизнь пассажиров. Таким роликом она поделилась в своем TikTok-аккаунте.
Фото: @taisacabincrew@taisacabincrew
Так, по словам бортпроводницы, на крыльях каждого лайнера есть желтые крючки, которые могут помочь безопасно эвакуироваться в случае посадки самолета на воду.
Для этого следует прикрепить к ним трос, который находится в рамке аварийного выхода. Так пассажиры смогут спускаться с воздушного судна, держась за канат.
Она также отметила, что крылья лайнера гладкие и аэродинамические. Но это может стать большим недостатком в случае эвакуации, так как их поверхность во время приводнения становится очень скользкой, и пассажиры могут упасть, не удержавшись.