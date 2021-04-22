Стюардесса рассказала о детали, которая может спасти жизнь пассажирам

Популярная в Сети украинская стюардесса рассказала об одной особенной детали на борту самолета, которая может спасти жизнь пассажиров. Таким роликом она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Фото: @taisacabincrew @taisacabincrew

Так, по словам бортпроводницы, на крыльях каждого лайнера есть желтые крючки, которые могут помочь безопасно эвакуироваться в случае посадки самолета на воду.

Для этого следует прикрепить к ним трос, который находится в рамке аварийного выхода. Так пассажиры смогут спускаться с воздушного судна, держась за канат.