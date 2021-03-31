"А вы принимали роды?": стюардесса о самых необычных вопросах пассажиров

Стюардесса авиакомпании Emirates
в своем Instagram под ником @katyamog раскрыла самые необычные вопросы пассажиров, которые ей доводилось слышать, и ответила на них. Подробнее - в материале "Рамблера".
Кэти отметила, что ее нередко спрашивают, есть ли у стюардесс парашюты. Однако, по словам бортпроводницы, парашютов в распоряжении экипажа корабля нет. Кроме того, девушка ответила на популярный вопрос о том, спят ли бортпроводницы во время полета (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.):
"Да, на длительных рейсах у нас есть перерывы. Обычно они составляют от 1 до 4 часов".
Блогер также призналась, что никогда не принимала роды в салоне самолета, но если подобная ситуация произойдет на ее рейсе, она сможет оказать помощь роженице:
"Мы проходили обучение и знаем как это делать в случае, если это произойдёт. Вообще, это бывает крайне редко-в среднем 1-2 случая рождения детей на борту в год. Последний раз был в мае этого года".
Еще один частый вопрос путешественников - разрешено ли стюардессам заходить в кабину пилотов?
"Да, это даже необходимо",
В завершение поста Кэти также рассказала, для чего нужны спасательные жилеты в самолете:
"Они используются в случае экстренной посадки на воду".