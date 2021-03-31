"А вы принимали роды?": стюардесса о самых необычных вопросах пассажиров

Кэти отметила, что ее нередко спрашивают, есть ли у стюардесс парашюты. Однако, по словам бортпроводницы, парашютов в распоряжении экипажа корабля нет. Кроме того, девушка ответила на популярный вопрос о том, спят ли бортпроводницы во время полета (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.):