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"Летели свиньи": украинцы оставили мусор в самолете и попали на видео

Диана Товсепова
1 час назад
В Сети появилось видео, снятое пассажиром рейса Харьков — Хургада. Так мужчина заснял на видео кучи мусора, которые оставили в салоне самолета украинские туристы, летевшие на отдых в Египет. Ролик был размещен в Facebook-аккаунте Харьков 1654.
Как отметил автор видео, ему крайне стыдно за нечистоплотность сограждан. Он рассказал, что за четыре часа полета бортпроводницы четырежды просили отдать мусор. На видео попали пустые бутылки, пакеты, обертки и прочие бумажки, валявшиеся на полу под креслами.
"На борту самолета Харьков — Хургада 21 апреля 2021 года летели свиньи, которые просто кидали мусор на пол", — подписал пассажир свою публикацию.
В комментариях пользователи Сети среагировали с возмущением:
«Какой ужас!», «А потом египтяне в шоке от таких туристов», «Не допускать именно этих пассажиров на борт авиакомпании», — писали они.
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