Пассажиру самолета выставили астрономический счет из-за одной услуги

Пассажиру самолета авиакомпании Qantas выставили счет в 770 миллионов долларов из-за одного действия. Об этом пишет издание Fox News.

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Австралийский комик Дэйв О'Нил приобрел билет на рейс из Мельбурна в Перт. Он воспользовался услугой расширенного места перед посадочным креслом, не входящей в базовый тариф. Позже мужчина получил счет в 770 миллионов долларов и написал об этом пост в Twitter:

«Привет, Qantas! Все, что я хотел, — это дополнительное пространство для ног на рейсе в Перт, очень рад заплатить за это, но это оказалось немного дороже, чем я ожидал».

Как выяснилось позже, такая высокая цена была вызвана ошибкой в системе бронирования авиаперевозчика. На данный момент представители авиакомпании Qantas расследуют причину внезапного сбоя.