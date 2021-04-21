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Пассажиру самолета выставили астрономический счет из-за одной услуги

Мария Грибова
2 часа назад
Пассажиру самолета авиакомпании Qantas выставили счет в 770 миллионов долларов из-за одного действия. Об этом пишет издание Fox News.
Пассажиру самолета выставили астрономический счет из-за одной услуги
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Австралийский комик Дэйв О'Нил приобрел билет на рейс из Мельбурна в Перт. Он воспользовался услугой расширенного места перед посадочным креслом, не входящей в базовый тариф. Позже мужчина получил счет в 770 миллионов долларов и написал об этом пост в Twitter:
«Привет, Qantas! Все, что я хотел, — это дополнительное пространство для ног на рейсе в Перт, очень рад заплатить за это, но это оказалось немного дороже, чем я ожидал».
Как выяснилось позже, такая высокая цена была вызвана ошибкой в системе бронирования авиаперевозчика. На данный момент представители авиакомпании Qantas расследуют причину внезапного сбоя.
Подписчики комика шутили о том, что пассажир случайно купил самолет или даже целую авиакомпанию.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Италия продлит действие виз для россиян.
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