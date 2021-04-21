Пассажиры аварийно севшего самолета хотят получить миллионы рублей за стресс

Два пассажира аварийно севшего самолета американской авиакомпании захотели получить компенсацию в размере более чем 500 тысяч долларов (около 38 миллионов рублей) за моральный ущерб. Об этом сообщает Sky News.

20 февраля Джозеф МакГинли и Джонатан Строун летели рейсом авиакомпании United Airlines из Денвера в Гонолулу и стали свидетелями того, как во время полета загорелся один из двигателей воздушного судна. Увидев взрыв и вспышку света, они испытали серьезный стресс:

"Представьте себе пассажира, который смотрит в окно самолета и беспомощно наблюдает за горящим двигателем. Ужас, который вы испытаете, будет длиться всю жизнь",

- пояснил адвокат туристов.

МакГинли и Строун подали отдельные иски в суд Чикаго, где базируется авиакомпания, и потребовали возмещения ущерба.