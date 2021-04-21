Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Пассажиры аварийно севшего самолета хотят получить миллионы рублей за стресс

Мира Маркина
6 часов назад
Два пассажира аварийно севшего самолета американской авиакомпании захотели получить компенсацию в размере более чем 500 тысяч долларов (около 38 миллионов рублей) за моральный ущерб. Об этом сообщает Sky News.
Пассажиры аварийно севшего самолета хотят получить миллионы рублей за стресс
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
20 февраля Джозеф МакГинли и Джонатан Строун летели рейсом авиакомпании United Airlines из Денвера в Гонолулу и стали свидетелями того, как во время полета загорелся один из двигателей воздушного судна. Увидев взрыв и вспышку света, они испытали серьезный стресс:
"Представьте себе пассажира, который смотрит в окно самолета и беспомощно наблюдает за горящим двигателем. Ужас, который вы испытаете, будет длиться всю жизнь",
- пояснил адвокат туристов.
МакГинли и Строун подали отдельные иски в суд Чикаго, где базируется авиакомпания, и потребовали возмещения ущерба.
В результате инцидента никто не пострадал. 231 пассажир и десять членов экипажа благополучно возвратились в аэропорт Денвера после аварийной посадки.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, что происходит в самолете во время аварийной посадки.
Новости путешествий,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители