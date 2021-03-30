Аварийная посадка осуществляется не только в случаях неисправности самолета. Она может произойти, если на борту человеку потребовалась срочная медицинская помощь. Аварийная посадка всегда происходит строго по плану, несмотря на то, что это нештатная ситуация. "Рамблер" рассказывает, что происходит в самолете во время аварийной посадки.

При аварийной посадке самолету подбирают ближайший действующий аэропорт, где он может приземлиться. Существует несколько типов аварийных посадок:

Рекомендуемая посадка. Она зависит от решения пилотов. В таком случае диспетчеры могут рекомендовать совершить посадку или вернуться в аэропорт вылета, но самолет может продолжать свой путь. Такое редко случается в экстренных и критических ситуациях.

Вынужденная посадка. Производится в случае аварийной критической ситуации. Это — классическая аварийная посадка, которую многие себе представляют. Тогда самолет может сесть в ближайшем аэропорте или ненаселенной местности.

Посадка на воду. Если вы хоть раз читали инструкцию по безопасности или смотрели то, как ее объясняют стюардессы, вы наверняка знаете, что под креслами у пассажиров лежат спасательные жилеты, а в самом самолете есть надувной трап. Все это предусмотрено для случаев посадки на воду.

Происходящее в самолете во время аварийной посадки зависит от того, из-за чего она произошла. Если это неисправность двигателя, то пассажиров просят сгруппироваться и ожидать посадки. Также может случиться разгерметизация самолета, на этот случай в самолете есть кислородные маски для пассажиров и экипажа. В случае посадки на воду пассажиров попросят надеть спасательные жилеты, а после успешного приводнения их будут эвакуировать по надувному трапу. Если на борту стало плохо пассажиру, то сначала экипаж попробует оказать первую медицинскую помощь. Если больному не станет лучше, самолет посадят для экстренной госпитализации.