Россиянка отдохнула на Кипре и разочаровалась

Россиянка, лишившаяся отпуска в Турции из-за приостановки авиасообщения, отправилась на Кипр и разочаровалась. Отзывом о прошедшем отдыхе девушка поделилась с порталом "Тонкости туризма", его опубликовали на платформе "Яндекс.Дзен".

По словам путешественницы, для нее альтернативой отмененного тура стала поездка на Кубу или Кипр. В конце концов, она отдала предпочтение второму варианту и отправилась в Айя-Напу. Путевка обошлась в 139 тысяч на двоих, что на треть дороже отпуска в Турции.

Несмотря на отсутствие завышенных ожиданий, россиянка получила "странные" ощущения. Она оказалась в числе первых туристов, посетивших страну после снятия ограничений - в городе были открыты только три отеля:

"Многие отели, рестораны, кафе и магазины закрыты. Ночные клубы и вовсе пока под запретом. Аттракционы и аквапарки на данный момент закрыты и планируют возобновить работу в мае".

Самым большим недостатком автор назвала стоимость отдыха - питание, экскурсии и магазины. Кроме того, ее расстроили "сумбур и неопределенность" с графиком работы различных заведений, а также очереди в аэропорту.

При этом в заключение девушка подчеркнула, что, в целом, поездка ей понравилась. Больше всего россиянку порадовал чистый пляж Нисси-Бич в шести минутах ходьбы от отеля: