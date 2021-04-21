Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Лишившаяся отпуска в Турции россиянка отдохнула на Кипре и разочаровалась

Мира Маркина
2 часа назад
Россиянка, лишившаяся отпуска в Турции из-за приостановки авиасообщения, отправилась на Кипр и разочаровалась. Отзывом о прошедшем отдыхе девушка поделилась с порталом "Тонкости туризма", его опубликовали на платформе "Яндекс.Дзен".
Россиянка отдохнула на Кипре и разочаровалась
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам путешественницы, для нее альтернативой отмененного тура стала поездка на Кубу или Кипр. В конце концов, она отдала предпочтение второму варианту и отправилась в Айя-Напу. Путевка обошлась в 139 тысяч на двоих, что на треть дороже отпуска в Турции.
Несмотря на отсутствие завышенных ожиданий, россиянка получила "странные" ощущения. Она оказалась в числе первых туристов, посетивших страну после снятия ограничений - в городе были открыты только три отеля:
"Многие отели, рестораны, кафе и магазины закрыты. Ночные клубы и вовсе пока под запретом. Аттракционы и аквапарки на данный момент закрыты и планируют возобновить работу в мае".
Самым большим недостатком автор назвала стоимость отдыха - питание, экскурсии и магазины. Кроме того, ее расстроили "сумбур и неопределенность" с графиком работы различных заведений, а также очереди в аэропорту.
При этом в заключение девушка подчеркнула, что, в целом, поездка ей понравилась. Больше всего россиянку порадовал чистый пляж Нисси-Бич в шести минутах ходьбы от отеля:
"Советую настраиваться на пляжный отдых с безмятежным созерцанием красот, а красота тут всюду".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Кипр упростит правила въезда для россиян.
Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители