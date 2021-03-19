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Кипр упростит правила въезда для россиян

Даня Виттиг
2 часа назад
Министр туризма страны Саввас Пердиос заявил, что с 1 апреля туристы из России смогут посещать Кипр без соблюдения карантина.
Россию переведут из "серой" в "красную" категорию стран. Туристы должны за 24 часа до вылета зарегистрироваться на Cyprus FlightPass. Однако ПЦР-тесты придется сдавать дважды: не позднее чем за 72 часа до вылета на Кипр, а также по прибытии на остров.
Пердиос подчеркнул, что Кипр гарантирует россиянам безопасный отдых с соблюдением всех протоколов защиты от COVID-19. По его словам, страна успешно борется с пандемией.
До сих пор перелеты между Россией и Кипром ограничены. Рейсы осуществляются только из Москвы авиакомпаниями "Аэрофлот" — четыре раза в неделю и "Победа" — раз в неделю.
Ранее "Рамблер" сообщал, когда откроется остров Бали.
Новости путешествий,Видео,Аэрофлот,
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