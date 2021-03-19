Кипр упростит правила въезда для россиян

Россию переведут из "серой" в "красную" категорию стран. Туристы должны за 24 часа до вылета зарегистрироваться на Cyprus FlightPass. Однако ПЦР-тесты придется сдавать дважды: не позднее чем за 72 часа до вылета на Кипр, а также по прибытии на остров.