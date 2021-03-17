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Власти Индонезии рассказали, когда откроется остров Бали

Мария Грибова
3 часа назад
Президент Индонезии Джоко Видодо надеется на открытие Бали для туристов к середине 2021 года. Об этом сообщает индонезийское агентство ANTARA.
Власти надеются, что к этому времени на острове сложится коллективный иммунитет к COVID-19 благодаря вакцинации.
«Подготовка этого места к приему иностранных гостей должна проходить в условиях строгого соблюдения мер предосторожности и дисциплинированного отношения к исполнению протоколов эпидемиологической безопасности»,
— подчеркнул министр туризма и креативной экономики Сандиага Уно.
Новости путешествий,Бали,Индонезия,
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