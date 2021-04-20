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Всех прилетающих из-за границы россиян обязуют дважды сдавать тест на COVID-19

Анна Арсеньева
1 час назад
Все россияне, прибывающие из-за границы, должны будут дважды сдать тест на коронавирус. Правило вступит в силу 1 мая. Об этом сообщает РБК со ссылкой на постановление Роспотребнадзора.
Все прилетающие из-за границы должны будут дважды сдать тест на COVID
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По приезде из-за рубежа граждане РФ обязаны будут в течение пяти дней сдать два ПЦР-теста. При этом между первым и вторым должно пройти не менее суток.
До 1 мая правило будет действовать только в отношении россиян, прилетающих из Турции и Танзании.
Кроме того, в документе говорится, что сотрудники Роспотребнадзора будут выборочно тестировать на COVID-19 иностранцев в аэропортах.
Новости путешествий,Роспотребнадзор,
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