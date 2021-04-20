Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

"Ядовитые воды": чем опасен мусорный остров в Тихом океане

Катерина Саломе
2 часа назад
Экология нашей планет с каждым годом ухудшается все сильнее. Загрязнение океана и окружающей среды мусором, пластиком и другими отходами - это величайшая экологическая проблема нашего времени.
80% пластикового мусора по итогам своего путешествия оказывается в мировом океане. Не мудрено, что больше всего от наших отходов страдают морские животные. Экологи бьют тревогу — через тридцать лет в мировом океане пластика будет больше, чем рыбы.
Смотрите видео и узнаете, что из себя представляет мусорный остров в Тихом океане и чем он опасен.
Новости путешествий,Видео,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители