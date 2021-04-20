"Ядовитые воды": чем опасен мусорный остров в Тихом океане

Экология нашей планет с каждым годом ухудшается все сильнее. Загрязнение океана и окружающей среды мусором, пластиком и другими отходами - это величайшая экологическая проблема нашего времени.

80% пластикового мусора по итогам своего путешествия оказывается в мировом океане. Не мудрено, что больше всего от наших отходов страдают морские животные. Экологи бьют тревогу — через тридцать лет в мировом океане пластика будет больше, чем рыбы.