10 мест, в которых лучше никогда не плавать

Даже если у вас нет страха воды, стоит опасаться некоторых водоемов. Не всегда в речке или озере рядом с домом можно купаться.

Причем в мире есть такие места, в которые лучше даже не окунать руки или ноги. Смотрите видео, чтобы узнать о 10 местах, в которых лучше не плавать.