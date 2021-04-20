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Нашествие медуз в Сочи сняли на видео

Анна Арсеньева
58 минут назад
В морском порту Сочи случилось нашествие медуз. Видео опубликовали на сайте телеканала Sochi24.
В ролике, снятом рядом с Морским вокзалом города, видно, как в воде возле причала плавают сотни прозрачных медуз небольшого размера.
Как рассказали эксперты, такое явление характерно для весны. В этот период обновляется популяция. Для размножения личиночные особи аурелии предпочитают прохладные воды и глубину от 5 до 50 метров.
С потеплением, по словам специалистов, медуз на черноморском курорте станет меньше.
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