Названы способы сэкономить в Крыму и Сочи летом

Путешественникам предлагают воспользоваться программой кэшбека и посмотреть туры там. Кроме того, гораздо дешевле будет отдых в небольших курортах неподалеку с туристическими центрами. Эксперты советуют рассмотреть размещение в санаториях без лечение или подобрать жилье в 15-20 минутах ходьбы от моря. При этом они рекомендуют узнать, не нужно ли идти от моря в крутую горку. Наконец россиянам предложили не брать путевки в июле и августе. Тем, у кого дети учатся в школе, порекомендовали уехать в июне, а тем, у кого нет детей, лучше ехать в сентябре.