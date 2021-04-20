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Названы способы сэкономить в Крыму и Сочи летом

Елизавета Назарова
3 часа назад
Эксперты рассказали, на чем можно сэкономить во время летнего отдыха на популярных российских курортах. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Эксперты посчитали, что в этом году у россиян не получится бюджетно отдохнуть на популярных черноморских курортах, поэтому предложили свои способы экономии.
Путешественникам предлагают воспользоваться программой кэшбека и посмотреть туры там. Кроме того, гораздо дешевле будет отдых в небольших курортах неподалеку с туристическими центрами. Эксперты советуют рассмотреть размещение в санаториях без лечение или подобрать жилье в 15-20 минутах ходьбы от моря. При этом они рекомендуют узнать, не нужно ли идти от моря в крутую горку. Наконец россиянам предложили не брать путевки в июле и августе. Тем, у кого дети учатся в школе, порекомендовали уехать в июне, а тем, у кого нет детей, лучше ехать в сентябре.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Таиланд продлит карантин для туристов.
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