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Таиланд продлит карантин для туристов

Елизавета Назарова
5 часов назад
Тайланд продлит двухнедельный карантин для туристов, прибывающих в страну. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Таиланд продлит карантин для туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн рассказал, что запланированное на 1 июля открытие страны для туристов может не состояться. Его могут отложить из-за роста числа случаев коронавируса, а также из-за небольших темпов вакцинации.
«Мы обеспокоены сроками открытия. Нам все еще нужно обсудить план вакцинации. Если цель коллективного иммунитета не может быть достигнута, нам, вероятно, придется рассмотреть возможность возобновления туризма только в определенных районах на Пхукете»
Переговоры о новой дате открытия Тайланда запланированы на следующую неделю. Эксперты уверены, что россияне смогут поехать в Тайланд в. ноябре при самом лучшем раскладе.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Италия начнет принимать россиян летом.
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