Таиланд продлит карантин для туристов

Тайланд продлит двухнедельный карантин для туристов, прибывающих в страну. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн рассказал, что запланированное на 1 июля открытие страны для туристов может не состояться. Его могут отложить из-за роста числа случаев коронавируса, а также из-за небольших темпов вакцинации.

«Мы обеспокоены сроками открытия. Нам все еще нужно обсудить план вакцинации. Если цель коллективного иммунитета не может быть достигнута, нам, вероятно, придется рассмотреть возможность возобновления туризма только в определенных районах на Пхукете»