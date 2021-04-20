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Стюардесса рассказала, зачем на борту закрывают один туалет

Елизавета Назарова
2 часа назад
Стюардесса украинской авиакомпании рассказала об одной особенности рейсов во время пандемии. Об этом она сообщила в своем аккаунте в TikTok.
По словам девушки, некоторые авиакомпании закрывают один туалет в передней части самолета для того, чтобы им могли воспользоваться члены экипажа.
До пандемии для бортпроводников не было предусмотрено отдельного туалета, поэтому эта мера стала вынужденной во время распространения COVID-19. Это помогает экипажу ограничить контакты с пассажирами и избежать возможного заражения коронавирусной инфекцией.
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