Стюардесса рассказала, зачем на борту закрывают один туалет

Стюардесса украинской авиакомпании рассказала об одной особенности рейсов во время пандемии. Об этом она сообщила в своем аккаунте в TikTok.

По словам девушки, некоторые авиакомпании закрывают один туалет в передней части самолета для того, чтобы им могли воспользоваться члены экипажа.