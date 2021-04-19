Ростуризм уличил отели в желании нажиться на отдыхающих

Владельцы гостиниц начали отменять брони в одностороннем порядке для дальнейшей перепродажи по более высоким ценам. По словам замруководителя ведомства Елены Лысенковой, такие манипуляции будут пресекаться.
Совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) Ростуризм подготовит разъяснения для владельцев объектов размещения о введении штрафных санкций в случае нарушения прав потребителя.
"Направим это всем гостиничным предприятиям, которые классифицированы и находятся в нашем реестре, для недопустимости такого рода практики", — предупредила эксперт.