Греция готова принять россиян с 19 апреля

Греция отменяет карантинные правила для путешественников из 32 стран. Однако туристы должны быть вакцинированы или получить отрицательный результат теста на COVID-19. Об этом сообщает The Guardian.

Ожидается, что новый режим вступит в силу уже 19 апреля.

«Это первые шаги перед тем, как страна откроется для туристов 14 мая. Одновременно с отменой ограничения для иностранных гостей заработают девять аэропортов»,

— заявил высокопоставленный чиновник министерства туризма.

Путешественников будут принимать на островах Кос, Миконос, Санторини, Родос, Корфу, Крит (в Ханье и Ираклионе), в Афинах и Салониках.

При этом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предупредил, что еще слишком рано снимать ограничения:

«Цель состоит в том, чтобы прийти к безопасной Пасхе и еще более свободному лету».