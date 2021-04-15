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Греция отменяет обязательный карантин для туристов

Мария Грибова
32 минуты назад
Греция отменяет карантинные правила для путешественников из 32 стран. Однако туристы должны быть вакцинированы или получить отрицательный результат теста на COVID-19. Об этом сообщает The Guardian.
Греция готова принять россиян с 19 апреля
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Ожидается, что новый режим вступит в силу уже 19 апреля.
«Это первые шаги перед тем, как страна откроется для туристов 14 мая. Одновременно с отменой ограничения для иностранных гостей заработают девять аэропортов»,
— заявил высокопоставленный чиновник министерства туризма.
Путешественников будут принимать на островах Кос, Миконос, Санторини, Родос, Корфу, Крит (в Ханье и Ираклионе), в Афинах и Салониках.
При этом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предупредил, что еще слишком рано снимать ограничения:
«Цель состоит в том, чтобы прийти к безопасной Пасхе и еще более свободному лету».
Он также подчеркнул, что угроза остается, власти с экспертами раз в неделю оценивают эпидемиологические данные.
Новости путешествий,Кириакос Мицотакис,
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