Греция готова принять россиян с 19 апреля

Греция отменяет карантинные правила для путешественников из 32 стран. Однако туристы должны быть вакцинированы или получить отрицательный результат теста на COVID-19. Об этом сообщает The Guardian.
Ожидается, что новый режим вступит в силу уже 19 апреля.
«Это первые шаги перед тем, как страна откроется для туристов 14 мая. Одновременно с отменой ограничения для иностранных гостей заработают девять аэропортов»,
— заявил высокопоставленный чиновник министерства туризма.
Путешественников будут принимать на островах Кос, Миконос, Санторини, Родос, Корфу, Крит (в Ханье и Ираклионе), в Афинах и Салониках.
При этом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
предупредил, что еще слишком рано снимать ограничения:
«Цель состоит в том, чтобы прийти к безопасной Пасхе и еще более свободному лету».
Он также подчеркнул, что угроза остается, власти с экспертами раз в неделю оценивают эпидемиологические данные.