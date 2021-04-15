В Турции назвали условие восстановления авиасообщения с РФ

Власти Турции утверждают, что преждевременное восстановление авиасообщения с Россией возможно лишь при улучшении эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщает портал «Турпром».

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По словам министра культуры и туризма Турции Мехмеда Эрсоя, турецкие курорты могут открыться для россиян раньше первого июня, если уменьшится количество случаев заболеваний COVID-19 на территории страны.