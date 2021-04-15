Стало известно о переговорах по срочному открытию Греции

Министр туризма Греции Харрис Теохарис планирует провести несколько встреч с российскими представителями министерств и ведомств. Об этом стало известно порталу «Турпром».
Теохарис обсудит с главой Ростуризма Зариной Догузовой и замминистра транспорта России Дмитрием Зверевым открытие границ Греции для россиян.
Также известно, что планируются переговоры с заместителем руководителя Департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики России Христофором Константиниди, а также с представителями крупнейших российских туроператоров.
Напомним, что с пятого по 19 апреля власти Греции продлили разрешение на въезд в страну для четырех тысяч россиян еженедельно.