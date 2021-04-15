Стало известно о переговорах по срочному открытию Греции

Министр туризма Греции Харрис Теохарис планирует провести несколько встреч с российскими представителями министерств и ведомств. Об этом стало известно порталу «Турпром».

Напомним, что с пятого по 19 апреля власти Греции продлили разрешение на въезд в страну для четырех тысяч россиян еженедельно.