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Власти ОАЭ ужесточили правила въезда для туристов

Анна Арсеньева
2 часа назад
В Объединенных Арабских Эмиратах ужесточили правила въезда на курорт Шарджа. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
Власти ОАЭ ужесточили правила въезда для туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
С 18 апреля все приезжающие должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия. Справку необходимо перевести на английский и арабский языки.
Кроме того, отдыхающих нужно будет скачать приложение ALHOSN, а потом сдать еще один тест на COVID-19 уже в Шардже и соблюдать самоизоляцию до получения результата.
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