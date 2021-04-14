Власти ОАЭ ужесточили правила въезда для туристов

В Объединенных Арабских Эмиратах ужесточили правила въезда на курорт Шарджа. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

С 18 апреля все приезжающие должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия. Справку необходимо перевести на английский и арабский языки.