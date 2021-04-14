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Всех въезжающих в РФ обязали сдавать тест на COVID-19

Анна Арсеньева
23 минуты назад
В Роспотребнадзоре объявили новые правила для возвращающихся в страну граждан. Теперь все въезжающие в Россию любым видом транспорта обязаны сдать тест на коронавирус в течение трех дней с момента прибытия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Всех въезжающих в РФ обязали сдавать тест на COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Перед въездом в Россию нужно заполнить на портале Госуслуг анкету для пограничного санитарного контроля, а по приезде сдать ПЦР-тест. До получения его результата россиянам необходимо находиться на самоизоляции по месту жительства или проживания.
Правило вступит в силу 15 апреля.
Напомним, что раньше сдавать тест на коронавирус и загружать его на портал госуслуг должны были только прибывающие в страну на самолете.
Новости путешествий,Роспотребнадзор,
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