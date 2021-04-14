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Эксперт назвала самые дорогие регионы России для отдыха

Анна Арсеньева
2 часа назад
Доцент кафедры Индустрии гостеприимства, туризма и спорта Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Елена Никольская рассказала, в каких российских регионах самый дорогой отдых в апреле. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва".
По словам эксперта, дороже всего сейчас туры на Сахалин и Курильские острова. Поездка на неделю обойдется на одного человека примерно в 93 тысячи рублей с перелетом.
Также к самым дорогим регионам Елена Никольская отнесла Алтай. Стоимость проживания в отелях высшей категории или в отдельных коттеджах может достигнуть 80 тысяч рублей в сутки.
Отдых на Черном море тоже оказался недешевым. Семь дней в кемпинге в Сочи обойдется двум путешественникам в 148-182 тысячи рублей без перелета. А самая дорогая путевка в Ялту на двух взрослых и двух детей с размещением в четырехзвездочном отеле с системой "все включено" стоит 300 тысяч рублей.
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