Эксперты предложили россиянам дешевые альтернативы Турции

На сайте Ассоциации туроператоров России эксперты предложили туристам оптимальные варианты отдыха на майские праздники.

Эксперты изучили туристический рынок и выбрали самые дешевые десятидневные туры с заездом 25-30 апреля на двоих человек. Авиаперелет из Москвы также входит в стоимость.

Лидерами пляжных направлений стали курорты Абхазии - трехзвездочный дом отдыха "Кудры" предлагает путевку за 28 тысяч рублей с завтраками.

Кроме того, за 31 тысячу можно остановиться в отеле Анапы "Милотель Павел" категории "три звезды" и в сочинской гостинице "Империя". Отдых в двухзвездочном комплексе "Маяк" в Крыму обойдется в 33 тысячи рублей. Все варианты включают завтраки и авиаперелеты.

Аналитики подчеркнули, что на российских направлениях действует динамическое ценообразование. Таким образом, на фоне новостей о закрытии Турции доступные по цене туры могут быть уже разобраны, а высокий спрос повышает стоимость на оставшиеся варианты отдыха.

Городской отдых в мае самым доступным будет в Санкт-Петербурге - размещение в трехзвездном отеле "Станция Z12" обойдется на двоих в 31 тысячу рублей; путевка в калининградскую четырехзвездочную гостиницу "Вилла Гламур" будет стоить в 49 тысяч рублей.