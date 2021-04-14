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Эксперты предложили россиянам дешевые альтернативы Турции

Мира Маркина
35 минут назад
На сайте Ассоциации туроператоров России эксперты предложили туристам оптимальные варианты отдыха на майские праздники.
Эксперты предложили россиянам дешевые альтернативы Турции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Эксперты изучили туристический рынок и выбрали самые дешевые десятидневные туры с заездом 25-30 апреля на двоих человек. Авиаперелет из Москвы также входит в стоимость.
Лидерами пляжных направлений стали курорты Абхазии - трехзвездочный дом отдыха "Кудры" предлагает путевку за 28 тысяч рублей с завтраками.
Кроме того, за 31 тысячу можно остановиться в отеле Анапы "Милотель Павел" категории "три звезды" и в сочинской гостинице "Империя". Отдых в двухзвездочном комплексе "Маяк" в Крыму обойдется в 33 тысячи рублей. Все варианты включают завтраки и авиаперелеты.
Аналитики подчеркнули, что на российских направлениях действует динамическое ценообразование. Таким образом, на фоне новостей о закрытии Турции доступные по цене туры могут быть уже разобраны, а высокий спрос повышает стоимость на оставшиеся варианты отдыха.
Городской отдых в мае самым доступным будет в Санкт-Петербурге - размещение в трехзвездном отеле "Станция Z12" обойдется на двоих в 31 тысячу рублей; путевка в калининградскую четырехзвездочную гостиницу "Вилла Гламур" будет стоить в 49 тысяч рублей.
Помимо прочего, бюджетно отдохнуть можно на Алтае. Экоотдых в Hotel California категории три звезды обойдется в 35 тысяч рублей на двоих. Активный тур на Байкал стоит дороже — 73 тысячи за размещение в ГК "Байкальская Ривьера" той же категории.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Крым готов заменить турецкие курорты на майские праздники.
Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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