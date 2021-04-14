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В Крыму заболеваемость COVID-19 возросла в два раза

Мира Маркина
3 часа назад
За минувшие две недели уровень заболеваемости коронавирусом в Крыму вырос практически в два раза. Об этом заявила главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, сообщает "Крыминформ".
В Крыму заболеваемость COVID-19 возросла в два раза
Фото: 
"К сожалению, последние две недели уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией вырос практически в два раза. Сегодня это требует особого контроля как со стороны органов власти, так и со стороны самих граждан",
- пояснила медик.
Эксперт добавила, что кроме общего уровня на 50% возросло число зараженных старше 60 лет.
В данный момент самая тяжелая эпидемиологическая ситуация наблюдается в Нижнегорском, Раздольненском, Красногвардейском, Черноморском и Джанкойском районах, а также в Армянске, Алуште и Феодосии.
Вдобавок к этому, возросло число завозных случаев COVID-19, главным образом после посещения жителями Крыма территории Украины:
"Если до этого у нас регистрировалось в неделю один-два завозных случая, то за последнюю неделю у нас зарегистрировано 18 завозных случаев, из них 15 с территории Украины, два из Турции, один из другого зарубежного государства".
По данным федерального оперативного штаба, 24-26 марта в Крыму ежедневно регистрировали 56–60 новых случаев COVID-19, но к 11-13 апреля этот показатель поднялся до 94–97 человек в день.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что туристам предложили новый вид поездок в Крым.
Новости путешествий,Роспотребнадзор,Крыминформ,
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