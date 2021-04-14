В Крыму заболеваемость COVID-19 возросла в два раза

За минувшие две недели уровень заболеваемости коронавирусом в Крыму вырос практически в два раза. Об этом заявила главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, сообщает "Крыминформ".

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"К сожалению, последние две недели уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией вырос практически в два раза. Сегодня это требует особого контроля как со стороны органов власти, так и со стороны самих граждан",

- пояснила медик.

Эксперт добавила, что кроме общего уровня на 50% возросло число зараженных старше 60 лет.

В данный момент самая тяжелая эпидемиологическая ситуация наблюдается в Нижнегорском, Раздольненском, Красногвардейском, Черноморском и Джанкойском районах, а также в Армянске, Алуште и Феодосии.

Вдобавок к этому, возросло число завозных случаев COVID-19, главным образом после посещения жителями Крыма территории Украины:

"Если до этого у нас регистрировалось в неделю один-два завозных случая, то за последнюю неделю у нас зарегистрировано 18 завозных случаев, из них 15 с территории Украины, два из Турции, один из другого зарубежного государства".