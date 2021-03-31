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Туристам предложили новый вид поездок в Крым

Анна Арсеньева
53 минуты назад
Власти Крыма объявили о запуске круизных путешествий на поездах. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.
На туристической выставке MITT 2021 было подписано соглашение с компанией "Гранд сервис экспресс". Старт железнодорожных круизов на полуостров запланирован на октябрь 2021- май 2022 года.
Туристы смогут выбрать экскурсионную программу в зависимости от своих предпочтений: экологическую, молодежную или этногастрономическую.
Путешественникам будет доступен более бюджетный вариант, а также размещение в вагонах повышенного комфорта. Стоимость тура будет зависеть от длительности поездки, сезона и программы обслуживания.
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