Туристам предложили новый вид поездок в Крым

Власти Крыма объявили о запуске круизных путешествий на поездах. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.
На туристической выставке MITT 2021 было подписано соглашение с компанией "Гранд сервис экспресс". Старт железнодорожных круизов на полуостров запланирован на октябрь 2021- май 2022 года.
Туристы смогут выбрать экскурсионную программу в зависимости от своих предпочтений: экологическую, молодежную или этногастрономическую.
Путешественникам будет доступен более бюджетный вариант, а также размещение в вагонах повышенного комфорта. Стоимость тура будет зависеть от длительности поездки, сезона и программы обслуживания.