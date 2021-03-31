Туристам предложили новый вид поездок в Крым

Власти Крыма объявили о запуске круизных путешествий на поездах. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

На туристической выставке MITT 2021 было подписано соглашение с компанией "Гранд сервис экспресс". Старт железнодорожных круизов на полуостров запланирован на октябрь 2021- май 2022 года.

Туристы смогут выбрать экскурсионную программу в зависимости от своих предпочтений: экологическую, молодежную или этногастрономическую.