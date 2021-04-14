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Ростуризм: путевку в Турцию или Танзанию можно обменять на путешествие по России

Мира Маркина
1 час назад
Путевку в Турцию или Танзанию можно обменять на путешествие по России. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.
Путевку в Турцию или Танзанию можно обменять на путешествие по России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
На период с 15 апреля по 31 мая туры в Турцию забронировали более 500 тысяч россиян, рассказала в разговоре с ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По данным аналитиков АТОР, общая стоимость забронированных россиянами туров в Турцию на период до 1 июня составляет 32 млрд рублей. По предварительным данным, в Танзанию на апрель-май туристы забронировали 6-7 тысяч туров.
Ростуризм уже запустил "горячую линию" для путешественников, которые приобрели путевки в одну из стран:
"По номеру +7-495-018-64-11 с 9:00 до 21:00 можно обратиться за помощью и ответами на возникающие в связи с ограничением полетов вопросы. Звонок бесплатный".
По телефону "горячей линии" туристы могут узнать всю актуальную информацию и ознакомиться с вариантами действий, исходя из конкретной ситуации.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что опубликована памятка для купивших туры в Турцию и Танзанию.
Новости путешествий,Майя Ломидзе,Ростуризм,Ассоциация туроператоров России,ИТАР-ТАСС,
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