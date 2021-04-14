Путевку в Турцию или Танзанию можно обменять на путешествие по России. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.

По данным аналитиков АТОР, общая стоимость забронированных россиянами туров в Турцию на период до 1 июня составляет 32 млрд рублей. По предварительным данным, в Танзанию на апрель-май туристы забронировали 6-7 тысяч туров.

Ростуризм уже запустил "горячую линию" для путешественников, которые приобрели путевки в одну из стран:

"По номеру +7-495-018-64-11 с 9:00 до 21:00 можно обратиться за помощью и ответами на возникающие в связи с ограничением полетов вопросы. Звонок бесплатный".