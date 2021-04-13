Опубликована памятка для купивших туры в Турцию и Танзанию

Ростуризм опубликовал на своем сайте памятку с разъяснениями о том, что делать российским туристам, которые уже купили туры в Турцию и Танзанию. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Если ваш вылет из России запланирован на 13 или 14 апреля. Так как авиасообщение приостанавливается с 15 апреля, отмена туров на 13 и 14 число не попадает под страховой случай — вам нужно связаться с турагентом и обсудить возможные варианты переноса или отмены поездки»,

— говорится в сообщении Ростуризма.

Для тех, кто уже находится в Турции, рекомендуют продолжить свой отдых, поскольку обратный рейс должен состояться в даты, на которые были куплены билеты.

Если же путешественник решит вернуться домой раньше, то, в первую очередь, об этом надо сообщить представителю туроператора и обсудить возможные варианты. Если же турист путешествует самостоятельно, то нужно обратиться в авиакомпанию, в которой покупался билет и уточнить условия переноса вылета.

Если же путевка куплена в Турцию или Танзанию на период с 15 апреля до 1 июня, то нужно обсудить с турагентом возможность смены направления отдыха на те же даты, перенос даты или же отмены.

В случае отмены тура необходимо предоставить письменное заявление, образец которого можно найти на сайте Роспотребнадзора

«Укажите в нем причину расторжения договора и требование вернуть средства, внесенные за поездку. ...Важно: туроператор имеет право удержать деньги за фактически понесенные им расходы. Если вы не согласны с размером вычета, вы можете оспорить его в суде».