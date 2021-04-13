После закрытия Турции россияне ринулись в четыре другие страны

Российские туристы массово захотели улететь в четыре другие страны на фоне ограничения авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса Aviasales.

Как выяснили эксперты, спрос увеличился на билеты из России в Египет (на 98 процентов), ОАЭ (на 80 процентов), на Кипр (90 процентов) и на Кубу (55 процентов).