Названо число оставшихся россиян в Турции после закрытия границ

Президент Российского союза туриндустрииАндрей Игнатьев сообщил, что несколько десятков тысяч российских туристов остались в Турции после остановки авиасообщения между странами из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом сообщают РИА Новости.
Во время онлайн-конференции спикер заявил, что, по подсчетам РСТ, в Турции сейчас находятся около 30 тысяч отечественных путешественников.
При этом, как ранее отметили в Ростуризме, улетевшие на отдых россияне смогут вернуться домой, а у организованных туристов есть возможность прилететь в Россию досрочно по согласованию с оператором.