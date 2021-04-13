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Названо число оставшихся россиян в Турции после закрытия границ

Даня Виттиг
2 часа назад
Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев сообщил, что несколько десятков тысяч российских туристов остались в Турции после остановки авиасообщения между странами из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом сообщают РИА Новости.
Во время онлайн-конференции спикер заявил, что, по подсчетам РСТ, в Турции сейчас находятся около 30 тысяч отечественных путешественников.
При этом, как ранее отметили в Ростуризме, улетевшие на отдых россияне смогут вернуться домой, а у организованных туристов есть возможность прилететь в Россию досрочно по согласованию с оператором.
Ранее "Рамблер" сообщал, куда полететь вместо Турции.
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